Pronóstico meteorológico para este jueves 12 de febrero de 2026 en Santiago Del Estero

Hoy en Santiago Del Estero, el clima estará marcado por un cielo que se presentará parcialmente nublado desde la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9.5°C, ascendiendo durante el día. La humedad relativa estará en un nivel del 63%, por lo que es importante mantenerse hidratado.



Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Hacia la tarde y la noche, el día se tornará más cálido con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 22°C. No se pronostican lluvias significativas, aunque los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 26 km/h, incrementando la sensación térmica. Será una jornada ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El día empezará con el amanecer a las 08:04, mientras que el sol se pondrá a las 18:29, permitiendo disfrutar de uno de los días más largos del año.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Es recomendable aplicar protector solar si se planean actividades que impliquen exposición directa al sol durante las horas pico, y llevar una gorra o sombrero para mayor protección.