Pronóstico del tiempo para Tucumán

Para hoy en Tucumán se espera que el clima presente condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 8.5°C, permitiendo un ambiente fresco para comenzar el día. Se proyectan vientos suaves, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, con un porcentaje de humedad que llegará hasta el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que avanzamos hacia el atardecer, las temperaturas irán aumentando, llegando a un máximo de 22.4°C. Se espera que las nubes persistan durante la tarde-noche, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable llevar ropa ligera pero con una prenda que proteja del viento.