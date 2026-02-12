Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Pronóstico del tiempo para Tucumán
Para hoy en Tucumán se espera que el clima presente condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 8.5°C, permitiendo un ambiente fresco para comenzar el día. Se proyectan vientos suaves, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h, con un porcentaje de humedad que llegará hasta el 80%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
A medida que avanzamos hacia el atardecer, las temperaturas irán aumentando, llegando a un máximo de 22.4°C. Se espera que las nubes persistan durante la tarde-noche, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 11 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable llevar ropa ligera pero con una prenda que proteja del viento.