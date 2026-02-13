El clima de hoy en Córdoba presentará un panorama con cielo parcialmente nuboso y temperaturas cómodas. Durante la mañana, el termómetro se mantendrá cercano a los 7.3°C, y no se esperan precipitaciones en esta franja horaria. La sensación térmica será agradable y la humedad podría alcanzar el 54%, generando un ambiente fresco y seco. Los vientos serán suaves, con una velocidad máxima de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche se anticipa un incremento en las temperaturas, llegando a una máxima de 21.9°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y la probabilidad de precipitación es baja. Durante estas horas, el viento será moderado con ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h, contribuyendo a que la noche sea más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Recomendamos llevar ropa ligera durante el día y una chaqueta ligera para la noche. Asegúrese de protegerse del sol durante las horas de más alta radiación, ya que, aunque no se espera un sol intenso, la exposición prolongada puede ser perjudicial para la piel.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

En cuanto a observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:21, proporcionando un total de 10 horas y 9 minutos de luz solar. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre.