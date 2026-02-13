Pronóstico del tiempo para la mañana en La Pampa

Hoy en La Pampa, en la mañana, el clima estará mayormente despejado con una temperatura que comenzará a elevarse a partir de 8.7°C. Con vientos soplando a una media de 18 km/h, el día promete una brisa ligera que hará que la jornada matutina sea ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 18.4°C. La noche llegará con una ligera disminución en la temperatura, siendo el ambiente ligeramente fresco. Vientos del suroeste persistirán con ráfagas que podrían alcanzar los 29 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:25, mientras que el atardecer comenzará a las 18:08. Este viernes promete ser un día con suficientes horas de luz para disfrutar de las actividades al aire libre o simples paseos por la ciudad.