Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima local
El clima de esta mañana en Mendoza
Durante la mañana, Mendoza se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, mientras que la humedad relativa alcanzará un 62%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, asegurando una mañana fresca. Se espera que las condiciones se mantengan sin precipitaciones y sin presencia de fenómenos climáticos adversos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y la noche, el pronóstico anticipa un clima más agradable con temperaturas que subirán hasta un máximo de 17.5°C. Las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, y la humedad disminuirá levemente durante la tarde. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, pero continuarán siendo suaves. Sin precipitaciones en el horizonte, se espera que la jornada termine de manera tranquila y estable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026
Hoy en Mendoza, el amanecer será a las 08:34 y el atardecer llegará a las 18:35. Estas son horas ideales para actividades al aire libre al comienzo y al final del día. Recuerda siempre proteger tu piel y mantenerte hidratado si planeas pasar tiempo en exteriores.