El clima de esta mañana en Mendoza

Durante la mañana, Mendoza se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, mientras que la humedad relativa alcanzará un 62%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, asegurando una mañana fresca. Se espera que las condiciones se mantengan sin precipitaciones y sin presencia de fenómenos climáticos adversos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, el pronóstico anticipa un clima más agradable con temperaturas que subirán hasta un máximo de 17.5°C. Las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, y la humedad disminuirá levemente durante la tarde. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, pero continuarán siendo suaves. Sin precipitaciones en el horizonte, se espera que la jornada termine de manera tranquila y estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Hoy en Mendoza, el amanecer será a las 08:34 y el atardecer llegará a las 18:35. Estas son horas ideales para actividades al aire libre al comienzo y al final del día. Recuerda siempre proteger tu piel y mantenerte hidratado si planeas pasar tiempo en exteriores.