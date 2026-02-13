Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima del día
Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén
En Neuquén, el clima para la mañana presentará características de parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 4.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. La humedad será notable durante las primeras horas del día, fluctuando entre 35% y 75%, lo que puede generar una sensación térmica algo húmeda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y la noche, se mantiene la condición de cielo parcialmente nuboso, pero se espera una disminución gradual en la nubosidad. El viento soplará a una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h. Las condiciones meteorológicas no señalan precipitación significativa, quedando en un 0% de probabilidad, asegurando una jornada tranquila para las actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026
Hoy, el amanecer está previsto para las 08:47 en Neuquén, marcando el inicio de la luz del día. Por otro lado, el sol se despedirá a las 18:16, cerrando así la jornada con colores crepusculares en el cielo. No habrá eventos astronómicos de mención para ser observados durante esta jornada.