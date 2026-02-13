Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

En Neuquén, el clima para la mañana presentará características de parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 4.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. La humedad será notable durante las primeras horas del día, fluctuando entre 35% y 75%, lo que puede generar una sensación térmica algo húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y la noche, se mantiene la condición de cielo parcialmente nuboso, pero se espera una disminución gradual en la nubosidad. El viento soplará a una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h. Las condiciones meteorológicas no señalan precipitación significativa, quedando en un 0% de probabilidad, asegurando una jornada tranquila para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer está previsto para las 08:47 en Neuquén, marcando el inicio de la luz del día. Por otro lado, el sol se despedirá a las 18:16, cerrando así la jornada con colores crepusculares en el cielo. No habrá eventos astronómicos de mención para ser observados durante esta jornada.