Condiciones meteorológicas para la mañana en San Juan

Esta mañana en San Juan, el clima presenta una jornada parcialmente nubosa. Las temperaturas estarán en un rango de 9.2°C a 20.4°C, sin probabilidad de precipitación. La humedad relativa alcanzará el 61%. La velocidad del viento máximo será de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá en su mayoría nuboso, aunque las condiciones seguirán estables. No se pronostican lluvias. La temperatura máxima será de alrededor de 20.4°C antes de que descienda nuevamente por la noche. El viento puede llegar a ráfagas de hasta 22 km/h, manteniendo una sensación de frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Hoy, el sol asomará a las 8:29 y se ocultará a las 18:37. Las observaciones astronómicas podrían acompañar una velada tranquila posteriormente.

Es recomendable aprovechar el día para actividades al aire libre con la seguridad de un clima estable.