Pronóstico del clima en San Luis

En la mañana de hoy, San Luis presentará un clima con condiciones parcialmente nubosas, perfecto para disfrutar de algunas actividades al aire libre. Las temperaturas matutinas se mantendrán con un mínimo de 7.5°C, ofreciendo una atmósfera fresca para iniciar tus actividades diarias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso, pero las temperaturas alcanzarán un máximo 17.7°C. Será importante considerar vestimenta adecuada al salir. Al llegar la noche, se espera que las condiciones sigan similares a las de la tarde, manteniendo una estabilidad en el clima, con una leve brisa que alcanzará 36 km/h en ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

Hoy, el sol saldrá aproximadamente a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Estos horarios pueden ser aprovechados para planificar actividades al aire libre cumpliendo con las horas solares disponibles.