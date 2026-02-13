Mañana parcialmente nubosa

Este viernes 13 de febrero de 2026, el clima en Santa Fe comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas que irán desde los 7.9°C durante las primeras horas del día hasta alcanzar máximas de 18.5°C al mediodía. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 21 km/h, haciendo que la percepción térmica varíe ligeramente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, las condiciones cambiarán levemente, manteniéndose un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas seguirán rondando los 18.5°C como máximas, y se registrarían vientos de hasta 21 km/h de velocidad. Es importante considerar que la humedad máxima alcanzará un 85%, lo cual añadirá una sensación de frescura a las temperaturas registradas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol salió a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, mientras que la luna tendrá su salida a las 17:23 y se pondrá de nuevo al amanecer del día siguiente, a las 07:28. Esta fase lunar puede ofrecer imágenes interesantes para quienes disfrutan del cielo y la noche.