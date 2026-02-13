Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Clima Diario
Mañana parcialmente nubosa
Este viernes 13 de febrero de 2026, el clima en Santa Fe comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo temperaturas que irán desde los 7.9°C durante las primeras horas del día hasta alcanzar máximas de 18.5°C al mediodía. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 21 km/h, haciendo que la percepción térmica varíe ligeramente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde y noche, las condiciones cambiarán levemente, manteniéndose un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas seguirán rondando los 18.5°C como máximas, y se registrarían vientos de hasta 21 km/h de velocidad. Es importante considerar que la humedad máxima alcanzará un 85%, lo cual añadirá una sensación de frescura a las temperaturas registradas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol salió a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, mientras que la luna tendrá su salida a las 17:23 y se pondrá de nuevo al amanecer del día siguiente, a las 07:28. Esta fase lunar puede ofrecer imágenes interesantes para quienes disfrutan del cielo y la noche.