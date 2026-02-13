Pronóstico del tiempo para la mañana en Tierra Del Fuego

El clima de esta mañana en Tierra Del Fuego se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los -0.6°C y 2.9°C. El viento soplará con una velocidad máxima de hasta 22 km/h, por lo que se recomienda estar atentos si tienen actividades al aire libre. La humedad relativa será de alrededor del 99%, manteniendo el ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para el transcurso de la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso en Tierra Del Fuego. Las temperaturas no cambiarán de manera significativa, por lo que se prevé que se mantengan entre los mismos valores del periodo matutino. El viento meridional continúa con rachas que pueden alcanzar los 36 km/h, así que es importante tomar precauciones. La humedad seguirá siendo alta, dotando de cierta frescura al ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 13 de febrero de 2026

El amanecer estará marcado a las 09:54, mientras que la puesta del sol llegará a las 17:12. Los momentos de salida y entrada lunar también son significativos, con la luna saliendo a las 15:57 y poniéndose a las 09:55.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Dado el estado del clima, es aconsejable salir de casa con un abrigo que ayude a enfrentarse a la brisa fresca que traerá el viento. Si pueden, eviten actividades expuestas al aire libre durante las horas de mayor intensidad de viento.