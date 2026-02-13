Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de febrero de 2026
Tiempo en Tucumán
Este viernes 13 de febrero de 2026, Tucumán presenta condiciones de clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán entre los 8.5°C como mínima. Es un día ideal para disfrutar las primeras horas con un paseo o actividad al aire libre, aunque siempre con precaución ante cambios repentinos en las condiciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde y la noche, los cielos permanecerán parcialmente nubosos con una temperatura máxima que alcanzará los 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 7 km/h. La humedad se estima en torno al 80%. Se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo, aunque no se esperan lluvias significativas. Mantenga sus actividades al aire libre planeadas, pero esté atento a cualquier actualización en el estado del tiempo.