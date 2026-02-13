Este viernes 13 de febrero de 2026, Tucumán presenta condiciones de clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán entre los 8.5°C como mínima. Es un día ideal para disfrutar las primeras horas con un paseo o actividad al aire libre, aunque siempre con precaución ante cambios repentinos en las condiciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, los cielos permanecerán parcialmente nubosos con una temperatura máxima que alcanzará los 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 7 km/h. La humedad se estima en torno al 80%. Se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo, aunque no se esperan lluvias significativas. Mantenga sus actividades al aire libre planeadas, pero esté atento a cualquier actualización en el estado del tiempo.