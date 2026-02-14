Tormentas y lluvias en Buenos Aires. Foto: Gemini/Canal 26.

Las lluvias tendrán mucho protagonismo durante el fin de semana largo en Buenos Aires. En las últimas horas, hubo un cambio en el pronóstico y se definió el momento en que comenzarán las tormentas en el AMBA, por lo que habrá que tener los paraguas preparados.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la llegada del agua se retrasó y aparecerá en el territorio porteño y sus alrededores durante el domingo 15 de febrero.

A qué hora llueve en Buenos Aires

En detalle, los fenómenos comenzarán durante la madrugada con tormentas, que también dirán presente por la tarde. Sin embargo, lo más intenso se dará durante la mañana, ya que están pronosticadas tormentas fuertes. En todos los casos, hay una probabilidad del 70%.

Con respecto a la temperatura, se mantendrá en valores similares de entre 21° y 27° a lo largo de la jornada.

Alerta amarilla por tormentas para el AMBA

Cabe recordar que este pronóstico llevó a activar una alerta amarilla por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además de tormentas, se espera actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento.

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, apunta el mensaje del SMN que hace referencia al AMBA.

Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 20° y una máxima de 28°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

