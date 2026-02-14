Tormentas fuertes (NA)

Este sábado 14 de febrero puede darse el inicio de una serie de tormentas muy intensas sobre Buenos Aires. Por esto mismo, se activó una alerta amarilla que afecta a distintas localidades, que aguardan por peligrosos fenómenos climáticos durante el fin de semana largo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se esperan intensas tormentas durante la jornada del sábado 14, que se extenderán al domingo 15.

Alerta de tormentas en 12 provincias Foto: Foto generada con IA

Las localidades bajo alerta por tormentas muy fuertes

En detalle, para este sábado se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas en toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde se ubica el límite con las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Río Negro.

Cabe recordar que este color de advertencia indica la aparición de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Además, el SMN detalló las localidades que se encuentran bajo alerta este sábado 14.

Algunos de los partidos bonaerenses que esperan importantes tormentas son Pergamino, Arrecifes, Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Lincoln, General Villegas, Bolívar, Olavarría, Tornquist, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Patagones y Laprida, entre otros.

Las localidades de Buenos Aires bajo alerta por tormentas. Foto: SMN

Estos fenómenos se darán durante la noche, donde se esperan “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Además, se suman también “lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

Por último, el mensaje del SMN apunta que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 20° y una máxima de 28°, con tormentas por la mañana y chaparrones para el resto del día.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

Clima extendido para Buenos Aires. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas