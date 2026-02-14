Clima de hoy en Catamarca

Para este sábado 14 de febrero de 2026, en Catamarca, se espera un día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 23.7°C. Habrá una brisa ligera con vientos promedio de hasta 33 km/h. La humedad relativa máxima se mantendrá alrededor del 65% durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche de hoy, Catamarca experimentará cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables que variarán entre los 6.4°C y los 23.7°C. Los vientos continuarán soplando, aunque un poco más suaves, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

La mañana comenzará con un amanecer civil a las 08:12 y el sol se ocultará a las 18:33. Recordemos que la fase de la luna será Nueva, permitiendo un cielo más despejado para las observaciones astronómicas nocturnas aquel día.