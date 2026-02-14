Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Clima de hoy
Clima de hoy en Catamarca
Para este sábado 14 de febrero de 2026, en Catamarca, se espera un día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 23.7°C. Habrá una brisa ligera con vientos promedio de hasta 33 km/h. La humedad relativa máxima se mantendrá alrededor del 65% durante el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde y noche de hoy, Catamarca experimentará cielos parcialmente nublados, con temperaturas agradables que variarán entre los 6.4°C y los 23.7°C. Los vientos continuarán soplando, aunque un poco más suaves, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
La mañana comenzará con un amanecer civil a las 08:12 y el sol se ocultará a las 18:33. Recordemos que la fase de la luna será Nueva, permitiendo un cielo más despejado para las observaciones astronómicas nocturnas aquel día.