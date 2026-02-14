Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Predicciones Meteorológicas
Hoy en Córdoba, el clima presentará condiciones ideales para disfrutar del día. Se espera una jornada parcialmente nubosa por la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, lo cual proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso y el viento podría aumentar su velocidad a 23 km/h. La humedad máxima de hoy será del 54%, lo que contribuirá a una noche fresca y placentera.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre, es recomendable tener a mano alguna protección contra el viento, como una chaqueta ligera. Además, llevar agua para mantenerse hidratado es crucial, especialmente durante las horas de mayor temperatura.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá aproximadamente a las 18:21. Aproveche este tiempo para observar la belleza del atardecer que Córdoba ofrecerá hoy.