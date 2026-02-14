Hoy en Córdoba, el clima presentará condiciones ideales para disfrutar del día. Se espera una jornada parcialmente nubosa por la mañana con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, lo cual proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso y el viento podría aumentar su velocidad a 23 km/h. La humedad máxima de hoy será del 54%, lo que contribuirá a una noche fresca y placentera.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre, es recomendable tener a mano alguna protección contra el viento, como una chaqueta ligera. Además, llevar agua para mantenerse hidratado es crucial, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá aproximadamente a las 18:21. Aproveche este tiempo para observar la belleza del atardecer que Córdoba ofrecerá hoy.