Este sábado 14 de febrero de 2026, el clima en Corrientes presenta cielos generalmente despejados a primera hora de la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán unos fríos 8.2°C, antes de comenzar a ascender paulatinamente. A lo largo de la mañana, la sensación térmica se verá influenciada por vientos suaves provenientes del sureste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, las temperaturas continuarán subiendo hasta llegar a un máximo de 18.8°C. El cielo permanecerá mayormente soleado, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre. Al caer la noche, las temperaturas descenderán levemente, pero se mantendrán cómodas gracias al bajo porcentaje de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Según los datos astronómicos, en Corrientes el amanecer ocurrirá a las 07:42 y el atardecer se producirá a las 18:08. Estos horarios brindan oportunidades excepcionales para disfrutar de un amanecer hermoso o planear actividades vespertinas.

Recordatorio: Aunque el día se presenta despejado, no olvide aplicar protector solar si planea estar al aire libre por un tiempo prolongado.