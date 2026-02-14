Pronóstico del clima en Jujuy para este sábado

Hoy en Jujuy, se anticipa un día fresco con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas fluctúen entre los 4.2°C como mínima y los 18.4°C como máxima, con clima adecuado para actividades al aire libre sin preocuparse de precipitaciones, ya que la probabilidad es mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el tiempo en Jujuy seguirá con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 18.4°C como máxima. La humedad podría alcanzar un 85%, creando una sensación ligeramente húmeda. Vientos se presentarán con una velocidad máxima de 10 km/h, no interfiriendo en las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:01, y se ocultará a las 18:41, brindando un día con buena iluminación natural, ideal para disfrutar de los paisajes jujeños.