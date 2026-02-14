Pronóstico del tiempo para hoy en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C y la humedad será de alrededor del 40%. Los vientos llegarán a una velocidad máxima de 6 km/h, asegurando una sensación térmica agradable para el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y noche, seguiremos con el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, alcanzando máximas de hasta 21.1°C. Los vientos se mantendrán a una velocidad media de 10 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable. La humedad, en tanto, se ubicará en el 40%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Con una probabilidad de precipitaciones insignificante, se recomienda aprovechar el buen tiempo para actividades al aire libre. Recuerde utilizar protector solar debido a la exposición solar a través de las nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

El sol salió a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, brindándonos un día de significativa duración para disfrutar de las actividades al aire libre.