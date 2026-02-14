Hoy en Neuquén se espera un clima de lo más variado. Por la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con una temperatura que comenzará en 3°C y podría alcanzar los 13.6°C hacia el mediodía. Es importante estar atentos a los posibles cambios climáticos y llevar abrigo si planeas salir temprano, ya que la humedad relativa rondará el máximo de 75% al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el tiempo se tornará parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los valores mencionados, sin probabilidades significativas de precipitaciones, dado que la lluvia acumulada es de 0 mm. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 27 km/h durante el día, lo que aumentaría la sensación térmica de frescura en el ambiente. Se recomienda tener un abrigo a mano para mantener el confort térmico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Para las observaciones astronómicas de hoy, el amanecer está previsto a las 08:22 y el ocaso será a las 18:16. Esto te dará la oportunidad de disfrutar de un día de aproximadamente 10 horas de luz solar, ideal para organizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de resguardarse del sol en las horas pico.

Si deseas conocer más detalles sobre el clima en Neuquén y en toda la Argentina, puedes consultar las actualizaciones en tiempo real.