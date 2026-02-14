Canal 26
sábado, 14 de febrero de 2026, 06:04

Durante la mañana

En San Luis, la clima de la mañana mostrará un día parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de alrededor de 7.5°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría causar cierta sensación de frescura. La humedad será notable alcanzando un 66%, lo que podría aumentar la sensación térmica matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que el día avance hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas mantendrán la parcialidad de cielos nubosos. Se espera que las temperaturas máximas ronden los 17.7°C, proporcionando un clima templado. No hay precipitaciones previstas para la jornada. Sin embargo, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 36 km/h, por lo que es aconsejable llevar protector para el polvo superficial si va a estar al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá en San Luis a las 08:25 y se pondrá a las 17:41. Aproveche esos momentos para disfrutar de la luz solar y planificar actividades al aire libre.