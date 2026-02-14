Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Pronóstico del tiempo en Santa Fe
En Santa Fe, el clima para hoy tendrá cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarían en torno a los 7.9°C durante el inicio del día, incrementando progresivamente. No se prevén precipitaciones, lo que podría brindar un día ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y la noche, la temperatura alcanzará un valor máximo de 18.5°C. Se mantiene la tendencia de cielos parcialmente cubiertos. Los vientos se mantendrán constantes con velocidades cercanas a 11 km/h, asegurando una suave brisa en las últimas horas del día. Con una humedad relativa que oscila entre el 40% y el 85%, es importante mantenerse hidratado.
Es importante destacar que el tiempo podría modificar la planificación de actividades al aire libre. Asegúrese de tener planes alternativos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
Hoy, el amanecer se produjo a las 07:28 y el atardecer será a las 18:06, brindando aproximadamente 10 horas y 38 minutos de luz solar.