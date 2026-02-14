Pronóstico del tiempo en Santa Fe

En Santa Fe, el clima para hoy tendrá cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarían en torno a los 7.9°C durante el inicio del día, incrementando progresivamente. No se prevén precipitaciones, lo que podría brindar un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y la noche, la temperatura alcanzará un valor máximo de 18.5°C. Se mantiene la tendencia de cielos parcialmente cubiertos. Los vientos se mantendrán constantes con velocidades cercanas a 11 km/h, asegurando una suave brisa en las últimas horas del día. Con una humedad relativa que oscila entre el 40% y el 85%, es importante mantenerse hidratado.

Es importante destacar que el tiempo podría modificar la planificación de actividades al aire libre. Asegúrese de tener planes alternativos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer se produjo a las 07:28 y el atardecer será a las 18:06, brindando aproximadamente 10 horas y 38 minutos de luz solar.