Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 14 de febrero de 2026
Tiempo hoy
Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará condiciones interesantes desde la madrugada. Durante la mañana, se anticipa un cielo nuboso que prevalecerá a lo largo del día. Las temperaturas, bastante frescas, oscilarán con mínimas alrededor de los -0.6°C e irán ascendiendo ligeramente conforme avanza el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Hacia la tarde, la máxima alcanzará unos 2.9°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 11 km/h, lo cual ayudará a que la sensación térmica sea aún más fría. La humedad relativa del ambiente también jugará un papel crucial hoy, manteniéndose alta con un 96%.
Por la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo frías y páridamente cubiertas, por lo que se recomienda abrigarse bien si planea salir.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 09:54, mientras que el sol se pondrá a las 17:12, proporcionando un total de 7 horas y 18 minutos de luz diurna.