Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará condiciones interesantes desde la madrugada. Durante la mañana, se anticipa un cielo nuboso que prevalecerá a lo largo del día. Las temperaturas, bastante frescas, oscilarán con mínimas alrededor de los -0.6°C e irán ascendiendo ligeramente conforme avanza el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde, la máxima alcanzará unos 2.9°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 11 km/h, lo cual ayudará a que la sensación térmica sea aún más fría. La humedad relativa del ambiente también jugará un papel crucial hoy, manteniéndose alta con un 96%.

Por la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo frías y páridamente cubiertas, por lo que se recomienda abrigarse bien si planea salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 14 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 09:54, mientras que el sol se pondrá a las 17:12, proporcionando un total de 7 horas y 18 minutos de luz diurna.