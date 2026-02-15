Alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo 15 en Buenos Aires:

Alerta amarilla por tormentas para el AMBA. Foto: Unsplash

Este domingo estará pasado por agua durante toda la jornada y el SMN informó alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, por lo que habrá que tener los paraguas preparados.

Cabe recordar que este pronóstico llevó a activar una alerta amarilla por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además de tormentas, se espera actividad eléctrica e intensas ráfagas de viento.

Clima para este fin de semana largo. Foto: SMN

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h”, informó el SMN.

Cómo sigue el clima para el fin de semana de Carnaval en el AMBA

Domingo 15 de febrero : se espera una mínima de 22° y una máxima de 27°, con tormentas por la mañana y tarde.

Lunes 16 de febrero : la mínima será de 22° y la máxima de 30°, con neblina por la mañana y cielo parcialmente nublado durante el resto del día.

Martes 17 de febrero: se espera una mínima de 22° y una máxima de 30°, con cielo entre parcial y mayormente nublado en el último día del descanso extendido en Buenos Aires.

Recomendaciones del SMN ante la llegada de tormentas