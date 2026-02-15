Este domingo en Córdoba, la jornada comenzará con cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.3°C de mínima y los 21.9°C de máxima. Durante la mañana, el clima presentará condiciones estables, sin precipitaciones significativas en el horizonte, lo que invita a salir a disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el panorama se mantiene sin grandes cambios. Las temperaturas seguirán confortables y el riesgo de lluvias es prácticamente nulo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h, permitiendo que la jornada sea ideal para actividades recreativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

Este domingo, el día en Córdoba comenzará con la salida del sol a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, permitiendo disfrutar de más de diez horas de luz diurna.

En resumen, las condiciones del clima hoy en Córdoba son apropiadas para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por cambios meteorológicos inesperados. ¡Aprovechemos el buen tiempo!