Corrientes hoy: un vistazo al clima matutino

Hoy en Corrientes, el clima estará mayormente despejado por la mañana. Durante este tiempo, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, lo que hará que el comienzo del día sea agradablemente fresco. La humedad rondará un 44%, ofreciendo condiciones cómodas para realizar las actividades matutinas. Los vientos soplarán desde el este a una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y la noche, el clima en Corrientes se mantendrá agradable con cielos parcialmente nubosos. Se espera que la temperatura llegue a un máximo de 18.8°C en la tarde, proporcionando un cierre de día moderadamente cálido. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 12 km/h, lo que refrescará ligeramente el ambiente. En cuanto a la puesta del sol, se estima que ocurrirá a las 18:08, ofreciendo una hermosa vista al cerrar la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

Este día, el sol hará su primera aparición a las 07:42 y se despedirá al atardecer a las 18:08. Aprovecha esta oportunidad única para disfrutar de un día con óptimas condiciones de luz y clima para actividades al aire libre.