Pronóstico del tiempo para Formosa hoy

Durante la mañana se espera que el clima en Formosa sea parcialmente nuboso, con las temperaturas mínimas alcanzando los 7.9°C. No se anticipan precipitaciones durante la jornada matutina, mientras que la humedad relativa estará en un nivel bajo del 41%. Se esperan vientos moderados con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A lo largo de la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 20.5°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando un máximo de 22 km/h. Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente, coincidiendo con el pronóstico de baja nubosidad hacia la medianoche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer en Formosa está programado para las 7:37, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:08. Un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que caiga la noche.