Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Clima Formosa
Pronóstico del tiempo para Formosa hoy
Durante la mañana se espera que el clima en Formosa sea parcialmente nuboso, con las temperaturas mínimas alcanzando los 7.9°C. No se anticipan precipitaciones durante la jornada matutina, mientras que la humedad relativa estará en un nivel bajo del 41%. Se esperan vientos moderados con una velocidad promedio de 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
A lo largo de la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 20.5°C. El cielo continuará parcialmente nuboso y la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando un máximo de 22 km/h. Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente, coincidiendo con el pronóstico de baja nubosidad hacia la medianoche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026
Hoy, el amanecer en Formosa está programado para las 7:37, mientras que el atardecer será aproximadamente a las 18:08. Un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que caiga la noche.