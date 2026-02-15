Clima durante la mañana

Hoy en La Rioja, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la humedad alcanzará un porcentaje del 70%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, generando una sensación fresca en el ambiente. No se espera precipitaciones durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A lo largo de la tarde, las condiciones climáticas seguirán mostrando un cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima llegará a los 21.1°C. Los vientos se intensificarán alcanzando velocidades de hasta 21 km/h, con ráfagas que podrían ser superiores. La noche presentará condiciones similares, aunque con un leve descenso de las temperaturas.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición a las 08:18, mientras que la puesta está prevista para las 18:35. Estos eventos astronómicos ofrecen una excelente oportunidad para disfrutar del día en medio del contexto climático presente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Se recomienda llevar una chaqueta ligera para el inicio de la mañana. Durante la tarde, se sugiere el uso de ropa cómoda y bebidas hidratantes debido a la temperatura y el viento, que harán que se sienta más seco. Como siempre, protegerse del sol con gorro o sombrero resultará favorable especialmente en las horas de la puesta del sol.