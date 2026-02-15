Estado del clima en Río Negro esta mañana

En la mañana de hoy en Río Negro, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 6.8°C. No se espera precipitación durante la mañana, permitiendo una jornada inicialmente apacible. Para obtener más detalles del clima, puedes visitar nuestro sitio web.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al caer la tarde, las temperaturas se elevarán a un máximo de 17.1°C, manteniéndose la nubosidad parcial en el cielo. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad media de 22 km/h, soplando suavemente sobre el río Negro. Cabe destacar que la humedad alcanzará niveles entre el 45% y el 82% a lo largo del día, incrementando la sensación térmica. Aunque no se espera lluvia, la brisa podrá sentirse más fuerte en áreas abiertas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

El día en Río Negro comienza con el amanecer a las 08:33 y finaliza con el atardecer a las 17:51. La salida y puesta de la luna tendrán lugar a las 08:09 y 16:59 respectivamente, momentos ideales para disfrutar de un espectáculo natural si las condiciones de nubosidad lo permiten.