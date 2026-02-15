Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de febrero de 2026
Clima
Clima de la mañana en San Luis
En San Luis, la mañana se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de 7.5°C, ofreciendo una jornada fresca para disfrutar al aire libre. No se esperan precipitaciones en este horario, permitiendo actividades al aire libre sin inconvenientes. La humedad relativa será de un 42%, manteniendo un ambiente cómodo y relativamente seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 17.7°C. El clima será ideal para paseos y actividades recreativas. Durante la noche, las temperaturas descenderán, y se mantendrá la falta de precipitaciones, asegurando un cierre de día tranquilo. A medida que caiga la tarde, el viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h desde diferentes direcciones, generando un leve movimiento del aire.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026
El amanecer de este domingo se producirá a las 08:25, brindando un hermoso inicio de día. Por otro lado, el sol se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de un día moderadamente largo con abundante luz solar.