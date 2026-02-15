Clima de la mañana en San Luis

En San Luis, la mañana se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de 7.5°C, ofreciendo una jornada fresca para disfrutar al aire libre. No se esperan precipitaciones en este horario, permitiendo actividades al aire libre sin inconvenientes. La humedad relativa será de un 42%, manteniendo un ambiente cómodo y relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 17.7°C. El clima será ideal para paseos y actividades recreativas. Durante la noche, las temperaturas descenderán, y se mantendrá la falta de precipitaciones, asegurando un cierre de día tranquilo. A medida que caiga la tarde, el viento soplará a una velocidad máxima de 22 km/h desde diferentes direcciones, generando un leve movimiento del aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de febrero de 2026

El amanecer de este domingo se producirá a las 08:25, brindando un hermoso inicio de día. Por otro lado, el sol se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de un día moderadamente largo con abundante luz solar.