Pronóstico del tiempo para Tierra del Fuego: Mañana

Este domingo, el día comenzará en Tierra Del Fuego con un clima que será mayormente nuboso, con la probabilidad de algunas aperturas de sol a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas serán de -0.6°C y las máximas alcanzarán los 2.9°C. Se espera una leve brisa de norte a sur, con velocidades de viento que podrían llegar a los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante el transcurso de la tarde y noche, la situación se mantendrá con cielo parcialmente cubierto y una temperatura descendiendo suavemente. No se prevé precipitación significativa, por lo que será un día apto para actividades al aire libre, con temperaturas que rondarán entre los 0.9°C y 2.9°C en promedio. La humedad relativa rondará el 96% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido a la baja temperatura y la alta humedad, se recomienda vestir ropa abrigada para evitar hipotermias durante exposiciones prolongadas al aire libre. Es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más baja que la temperatura real.