Cómo estará el clima durante el feriado de Carnaval. Foto: NA (Daniel Vides)

Luego de un domingo lluvioso y con mucha humedad, la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará marcada por condiciones estables, cielo mayormente nublado y temperaturas típicas de verano, sin lluvias significativas a la vista.

Cuál será el clima para toda la semana

Lunes 16

La jornada comenzó con cielo cubierto y una temperatura máxima prevista de 30°C, mientras que la mínima fue de 20°C. No se esperan precipitaciones y el viento sopla de manera moderada.

Clima para esta semana. Foto: SMN.

Martes 17

El termómetro se moverá entre los 22°C y los 30°C. El cielo continuará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias baja (entre 0% y 10%). Será un día cálido y algo inestable por momentos, aunque sin tormentas en el radar.

Miércoles 18

Se perfila como el día más caluroso de la semana, con una máxima que podría alcanzar los 32°C y una mínima de 23°C. El cielo seguirá con nubosidad variable y escasa probabilidad de precipitaciones.

Jueves 19

Leve descenso de la temperatura: mínima de 23°C y máxima de 29°C. Continuará el cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables.

Viernes 20

Se espera una jornada algo más templada, con mínima de 19°C y máxima de 27°C. El sol podría asomar entre las nubes hacia la tarde, sin lluvias previstas.

Cuál será el clima para mitad de febrero. Foto: NA

Fin de semana: sábado 21 y domingo 22

El fin de semana mantendrá la tendencia de tiempo estable. Las máximas rondarán los 27°C y 28°C, con mínimas cercanas a los 20°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

En resumen, Buenos Aires transitará una semana con calor moderado, nubosidad persistente y muy baja probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con el clásico cielo gris del verano porteño.