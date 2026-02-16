Tras un domingo lluvioso y húmedo en Buenos Aires: cómo estará el clima durante el feriado de Carnaval
Buenos Aires transitará una semana con calor moderado, nubosidad persistente y muy baja probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre. Mirá el clima completo.
Luego de un domingo lluvioso y con mucha humedad, la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará marcada por condiciones estables, cielo mayormente nublado y temperaturas típicas de verano, sin lluvias significativas a la vista.
Cuál será el clima para toda la semana
Lunes 16
La jornada comenzó con cielo cubierto y una temperatura máxima prevista de 30°C, mientras que la mínima fue de 20°C. No se esperan precipitaciones y el viento sopla de manera moderada.
Martes 17
El termómetro se moverá entre los 22°C y los 30°C. El cielo continuará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias baja (entre 0% y 10%). Será un día cálido y algo inestable por momentos, aunque sin tormentas en el radar.
Miércoles 18
Se perfila como el día más caluroso de la semana, con una máxima que podría alcanzar los 32°C y una mínima de 23°C. El cielo seguirá con nubosidad variable y escasa probabilidad de precipitaciones.
Jueves 19
Leve descenso de la temperatura: mínima de 23°C y máxima de 29°C. Continuará el cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables.
Viernes 20
Se espera una jornada algo más templada, con mínima de 19°C y máxima de 27°C. El sol podría asomar entre las nubes hacia la tarde, sin lluvias previstas.
Fin de semana: sábado 21 y domingo 22
El fin de semana mantendrá la tendencia de tiempo estable. Las máximas rondarán los 27°C y 28°C, con mínimas cercanas a los 20°C. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.
En resumen, Buenos Aires transitará una semana con calor moderado, nubosidad persistente y muy baja probabilidad de lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con el clásico cielo gris del verano porteño.