En Córdoba, durante la mañana de hoy, se espera un ambiente en el que el cielo estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, ofreciendo un clima fresco para iniciar el día. No se prevén precipitaciones en esta primera parte de la jornada, garantizando un comienzo óptimo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán sin cambios significativos. Se anticipa un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar del ocaso sin inconvenientes. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, ofreciendo un atardecer cálido sobre la ciudad. Los vientos serán moderados, con velocidades que podrían llegar a los 15 km/h, y la humedad promedio será del 54%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

El amanecer está programado para las 08:12, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:21. Estos horarios ofrecen oportunidades ideales para la observación astronómica, especialmente para aquellos interesados en capturar las primeras y últimas luces del día. Se recomienda aprovechar estas horas para planificar actividades al aire libre, dada la claridad esperada en el firmamento.

“La observación del cielo al amanecer y al atardecer es una experiencia única que enriquece nuestros sentidos y nos conecta con el universo.”