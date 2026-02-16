Pronóstico del clima para la mañana

En Formosa, la clima para el día de hoy comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas estarán en torno a los 7.9°C por la mañana y la humedad máxima prevista es del 96%. A lo largo de la mañana, el viento soplará a velocidades que pueden alcanzar hasta los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C y la humedad se mantendrá alta. Los vientos no superarán los 9 km/h, ofreciendo una tarde tranquila para disfrutar al aire libre. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares con bajas probabilidades de precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Si planeas actividades al aire libre, es recomendable llevar protección solar debido a las condiciones parcialmente nubosas que pueden crear una falsa sensación de menor exposición al sol. Siempre es una buena idea tener a mano un abrigo ligero en caso de que el viento aumente durante las primeras horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

La salida del sol para hoy está prevista a las 07:37 y la puesta del sol será a las 18:08.

Estas horas ofrecen un marco perfecto para actividades matutinas o para disfrutar del atardecer al vivir las suaves temperaturas vespertinas.