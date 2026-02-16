Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de febrero de 2026
Clima Formosa
Pronóstico del clima para la mañana
En Formosa, la clima para el día de hoy comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas estarán en torno a los 7.9°C por la mañana y la humedad máxima prevista es del 96%. A lo largo de la mañana, el viento soplará a velocidades que pueden alcanzar hasta los 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C y la humedad se mantendrá alta. Los vientos no superarán los 9 km/h, ofreciendo una tarde tranquila para disfrutar al aire libre. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares con bajas probabilidades de precipitaciones.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa
Si planeas actividades al aire libre, es recomendable llevar protección solar debido a las condiciones parcialmente nubosas que pueden crear una falsa sensación de menor exposición al sol. Siempre es una buena idea tener a mano un abrigo ligero en caso de que el viento aumente durante las primeras horas del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026
La salida del sol para hoy está prevista a las 07:37 y la puesta del sol será a las 18:08.
Estas horas ofrecen un marco perfecto para actividades matutinas o para disfrutar del atardecer al vivir las suaves temperaturas vespertinas.