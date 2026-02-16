Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 4.2°C. No se espera precipitación a lo largo de esta primera parte del día, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad será estable alrededor del 85%, lo cual dará una sensación de frescura agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Al avanzar hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso, pero con una temperatura que alcanzará un máximo de 18.4°C. Para la tarde y noche, no se prevé precipitación, lo cual asegura un ambiente seco y confortable. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que podrían llegar a 13 km/h, ofreciendo una brisa ligera en las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:01 y se pondrá aproximadamente a las 18:41. Este intervalo ofrece un tiempo óptimo para aprovechar el día con plena luz solar.