Hoy en La Rioja, el clima durante la mañana se presentará con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que rondará los 6°C. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría intensificar la sensación de frío durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, con una máxima que alcanzará los 21.1°C. Los vientos se mantendrán moderados con una velocidad media de 10 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, pero la temperatura tenderá a descender nuevamente, indicando una noche fresca.

Se recomienda a los residentes y turistas llevar consigo un abrigo ligero, ya que las variaciones de temperatura podrían ser notables entre el día y la noche. Además, es aconsejable disfrutar de las actividades al aire libre durante las horas más cálidas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 07:47, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:55, brindando un espléndido marco para realizar actividades exteriores mientras dure la luz natural.