Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este lunes 16 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy en Misiones, el clima será mayormente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se situarán entre 6.8°C como mínima y alcanzarán un máximo de 18.2°C. El viento soplará a una velocidad media de 8 km/h y se espera que la humedad ronde el 97%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con poca variación respecto a la mañana. Durante la noche, el clima seguirá nublado, sin precipitaciones previstas para el resto del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026
El amanecer está programado para las 07:30, mientras que el ocaso se producirá a las 17:57. Reconocer estos horarios puede ser crucial para planificar actividades al aire libre.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones
Con el nivel de humedad tan alto, es importante mantenerse **hidratado** y vestir ropa adecuada para sentir comodidad. Además, debido a los vientos moderados, es recomendable protegerse del viento si se va a permanecer al aire libre!