Hoy en Río Negro, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima registrada será de 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones es muy baja y la humedad se mantendrá alrededor del 45%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad parcial. Las temperaturas se mantendrán en un rango de 6.8°C a 17.1°C. La humedad nocturna aumentará ligeramente, pudiendo llegar hasta el 82%. Los vientos seguirán con una intensidad moderada, alcanzando los 43 km/h. No se esperan lluvias significativas para el resto del día, favoreciendo actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Aunque no se prevén lluvias, es recomendable vestir ropas abrigadas durante la mañana dado que las temperaturas más bajas se esperan en este momento del día. Durante la tarde, se puede disfrutar de actividades al aire libre gracias al clima estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Con cielos parcialmente nubosos, habrá oportunidades moderadas para observar el atardecer.