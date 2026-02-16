Para quienes se encuentren en San Luis, el clima de este lunes 16 de febrero promete ser agradable pero variable. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 7.5°C. Aunque la posibilidad de precipitaciones es nula, los vientos serán moderados con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su máximo cercano a los 17.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y el viento se mantendrá constante, rondando los 10 km/h. No se esperan lluvias para el resto del día, así que es un buen momento para actividades al aire libre. La humedad variará durante el día, alcanzando un máximo del 66%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Es aconsejable llevar una chaqueta ligera debido a los vientos moderados y a las temperaturas más bajas por la mañana. También se recomienda mantenerse hidratado, incluso si no hace mucho calor, y protegerse del viento si se está al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

Según los datos astronómicos, el sol en San Luis saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Es un buen día para disfrutar del paisaje y, si tienes la oportunidad, contemplar el atardecer.