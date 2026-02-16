Hoy, en Santiago Del Estero, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 9.5°C, lo que hará que el ambiente se sienta templado. Se espera una humedad cercana al 47% y los vientos alcanzarán velocidades de hasta 26 km/h, predominando del sector noreste. Es recomendable salir con un abrigo ligero para evitar posibles cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, la temperatura máxima llegará a los 22°C, y aunque el cielo mantendrá su carácter nuboso, las probabilidades de lluvia seguirán siendo bajas. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, dejando un ambiente más calmado y adecuado para actividades al aire libre. En la noche, se mantendrá la nubosidad, pero sin riesgos de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de la tranquilidad del cielo nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 16 de febrero de 2026

Este lunes, el sol hará su aparición a las 06:04 y se despedirá a las 18:29. Durante este tiempo, la luz natural será óptima para realizar actividades al aire libre, como deportes o caminatas. Aprovecha la luz del día al máximo para hacer aquellas actividades que requieren un entorno iluminado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Considera llevar una chaqueta ligera para evitar sorpresas si la temperatura desciende por la tarde. Además, es aconsejable aplicar protector solar, ya que aunque el día sea parcialmente nuboso, los rayos UV pueden afectar la piel sin protección adecuada.