En Córdoba, el clima para hoy se presenta con un cielo parcialmente nuboso a lo largo de la jornada. En las horas de la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, brindando un inicio de día fresco debido a los hasta 10 km/h. La humedad se mantiene en un cómodo 31%, por lo que no hay gran expectativa de precipitaciones ya que la probabilidad es prácticamente nula.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con máximas que podrían llegar a los 21.9°C. La velocidad del viento podría alcanzar 19 km/h, aunque las ráfagas no deberían superar los 23 km/h. La jornada concluirá sin precipitaciones esperadas, manteniendo a su vez un nivel de humedad constante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con este tipo de clima, se recomienda vestir en capas por la mañana para adaptarse al aumento de temperatura hacia la tarde. Llevar una botella de agua es aconsejable, asegurando la hidratación necesaria en un día más cálido. A lo largo del día, podrá disfrutar del aire libre, ya que el tiempo se presenta favorable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:12, mientras que al final del día se pondrá a las 18:21 momentos clave para los amantes de las observaciones astronómicas. Será una excelente oportunidad para disfrutar tanto del amanecer como del atardecer.