Estado del tiempo en San Juan por la mañana

El clima en San Juan dará comienzo este martes con un cielo parcialmente nuboso, permitiendo que el sol se asome entre las nubes. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, proporcionando una mañana fresca. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 11 km/h, ofreciendo brisas suaves que refrescarán el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde, el clima mantendrá su carácter predominantemente nublado, con leves aperturas de sol en algunas áreas. Las temperaturas alcanzarán máximas de 20.4°C, generando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa del aire máximo será del 61%, lo que añadirá una ligera sensación de frescor al clima vespertino. Además, los vientos serán un poco más intensos, con una velocidad que podría llegar a los 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en San Juan está previsto para las 08:29, mientras que el atardecer llegará a las 18:37. Estos horarios proporcionan un margen de luz diurna ideal para disfrutar de las actividades diurnas antes de que la oscuridad caiga sobre la ciudad.