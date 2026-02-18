En Chubut, el clima durante la mañana comenzará con cielos parcialmente nublados. La temperatura mínima registrada será de 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco al comienzo del día. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad máxima de 19 km/h, lo cual contribuirá a mantener la frescura del entorno matutino. A pesar de los nubarrones, se espera que no haya precipitaciones significativas durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 14.7°C. El clima continuará mostrando condiciones parcialmente nubosas. Los vientos pueden aumentar ligeramente su intensidad, llegando a ráfagas máximas de 31 km/h. La humedad relativa en el ambiente se mantendrá, llegando a un máximo del 79%, lo cual podría intensificar la sensación térmica durante las horas más calurosas del día. No obstante, las probabilidades de lluvia continúan siendo bajas, permitiendo disfrutar de una tarde y noche estables en toda la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer en Chubut ocurrirá a las 8:49 AM y el atardecer, a las 5:51 PM. Por otro lado, los amantes de la luna podrán observar su salida a las 4:57 PM y su ocaso a las 8:28 AM. Estas horas brindan una oportunidad única para disfrutar del cielo durante este miércoles.

Para aquellos interesados en la astronomía, recordar que las condiciones deben ser adecuadas para una visualización óptima del firmamento nocturno. Las condiciones de nubosidad pueden dificultar la observación de algunos cuerpos celestes.