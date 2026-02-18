El tiempo durante la mañana en La Pampa

Este miércoles, el clima en La Pampa se presenta con temperaturas mínimas de 7.1°C. La jornada comienza con cielos parcialmente nubosos, y es recomendado que planifiques tus actividades al aire libre antes del mediodía. El viento estará presente con una velocidad media de 14 km/h, manteniendo la sensación de frescor matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, se prevé que las temperaturas máximas asciendan hasta los 18.4°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente claro. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 29 km/h en ráfagas ocasionales. Además, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la previsión no muestra lluvias.

Recuerda siempre tomar medidas contra la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Hoy en La Pampa, el sol saldrá a las 7:21 AM y se pondrá a las 6:08 PM, brindando un día de luz de aproximadamente 11 horas.