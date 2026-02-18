Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 18 de febrero de 2026, 06:02

El tiempo durante la mañana en La Pampa

Este miércoles, el clima en La Pampa se presenta con temperaturas mínimas de 7.1°C. La jornada comienza con cielos parcialmente nubosos, y es recomendado que planifiques tus actividades al aire libre antes del mediodía. El viento estará presente con una velocidad media de 14 km/h, manteniendo la sensación de frescor matutino. Si quieres conocer más sobre el clima en otras partes de Argentina, te sugerimos visitar nuestro enlace recomendado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, se prevé que las temperaturas máximas asciendan hasta los 18.4°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente claro. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 29 km/h en ráfagas ocasionales. Además, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la previsión no muestra lluvias.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy:cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy:cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026

Recuerda siempre tomar medidas contra la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Hoy en La Pampa, el sol saldrá a las 7:21 AM y se pondrá a las 6:08 PM, brindando un día de luz de aproximadamente 11 horas.