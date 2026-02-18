Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Estado climáticо
Clima matutino en Tierra Del Fuego
Esta mañana, en Tierra Del Fuego, el clima presenta cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas que descenderán hasta los -0.6°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, con un porcentaje de lluvia inferior al 1%. La humedad relativa alcanzará un máximo del 96%, asegurando un ambiente bastante húmedo. Los vientos soplarán desde el suroeste a una velocidad máxima de 17 km/h, proporcionando una sensación térmica fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares en Tierra Del Fuego. Las temperaturas máximas llegarán a 2.9°C, mientras que el cielo permanecerá con nubosidad parcial sin riesgo de lluvias. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, con un promedio del 96%. Los vientos continuarán siendo moderados, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío. Recomendamos vestir adecuadamente para enfrentar el viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026
El amanecer de este miércoles tendrá lugar a las 9:54 y el atardecer será a las 17:12, permitiendo disfrutar de aproximadamente 7 horas y 18 minutos de luz solar en Tierra Del Fuego. Las observaciones astronómicas, como el alba y el ocaso, se verán favorecidas por la nubosidad parcial que caracterizará estas horas.