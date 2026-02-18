Clima matutino en Tierra Del Fuego

Esta mañana, en Tierra Del Fuego, el clima presenta cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas que descenderán hasta los -0.6°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, con un porcentaje de lluvia inferior al 1%. La humedad relativa alcanzará un máximo del 96%, asegurando un ambiente bastante húmedo. Los vientos soplarán desde el suroeste a una velocidad máxima de 17 km/h, proporcionando una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares en Tierra Del Fuego. Las temperaturas máximas llegarán a 2.9°C, mientras que el cielo permanecerá con nubosidad parcial sin riesgo de lluvias. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, con un promedio del 96%. Los vientos continuarán siendo moderados, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío. Recomendamos vestir adecuadamente para enfrentar el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

El amanecer de este miércoles tendrá lugar a las 9:54 y el atardecer será a las 17:12, permitiendo disfrutar de aproximadamente 7 horas y 18 minutos de luz solar en Tierra Del Fuego. Las observaciones astronómicas, como el alba y el ocaso, se verán favorecidas por la nubosidad parcial que caracterizará estas horas.