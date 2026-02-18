Este miércoles 18 de febrero de 2026, el clima estará marcado por condiciones parcialmente nubosas en Tucumán durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará alrededor de 22.4°C. Vientos provenientes del sur soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h, ofreciendo un aire fresco en el ambiente. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, indicando que no se espera lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, las condiciones parcialmente nubosas persistirán. A lo largo del día, la humedad alcanzará niveles entre el 41% y el 80%. Se sugiere abrigarse en horas tempranas de la mañana y noche cuando las temperaturas tienden a descender. El viento, con rachas de hasta 7 km/h, será amigable, permitiendo disfrutar del aire libre en la ciudad sin mayores contratiempos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:06 y se esconderá a las 18:35, brindando un total de 10 horas y 29 minutos de luz solar. Esto ofrece un marco ideal para disfrutar actividades al aire libre durante el día, especialmente durante las horas de máxima luz natural.