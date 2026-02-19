Pronóstico del tiempo para hoy

En la mañana de este jueves 19 de febrero de 2026, Ciudad De Buenos Aires experimentará un clima que se describe como parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 8.6°C, optimizando para subir gradualmente hacia el mediodía. Para más detalles, visita este enlace sobre el clima de hoy en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avanza la tarde, las temperaturas en Ciudad De Buenos Aires aumentarán hasta rondar los 16°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, dando paso eventualmente a condiciones más despejadas durante la noche. Los vientos soplarán con una velocidad media de 8 km/h, proporcionando un ambiente fresco a medida que la humedad alcanzará el 62%.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 07:57, y el atardecer para las 17:50, ofreciendo así una excelente oportunidad para disfrutar del cielo matutino y vespertino. No olviden chequear el pronóstico antes de planear actividades al aire libre.