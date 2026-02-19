En clima, hoy en La Pampa se presenta un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Los termómetros marcarán mínimas de 7.1°C en la mañana, con posibilidades de mantenerse estables. Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones será nula, lo que garantiza un inicio de jornada placentero y fresco. La humedad estará elevada, alcanzando máximos de 79%, lo que proporcionará una sensación térmica de mayor frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado en La Pampa, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 18.4°C. No habrá precipitaciones, y el viento soplará con una intensidad máxima de 14 km/h proporcionando una brisa leve y constante. Ante la ausencia de lluvias, es un buen día para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Es recomendable aprovechar el día para realizar actividades al aire libre. Se sugiere el uso de ropa ligera para la tarde y una chaqueta para la noche, debido a la caída de temperatura al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

La salida del sol está prevista para las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:08. Aproximadamente a las 17:21, la luna hará su aparición en el horizonte, y se esconderá a las 07:59 del día siguiente.