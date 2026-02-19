Canal 26
Por Canal 26
jueves, 19 de febrero de 2026, 06:02

En clima, hoy en La Pampa se presenta un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Los termómetros marcarán mínimas de 7.1°C en la mañana, con posibilidades de mantenerse estables. Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones será nula, lo que garantiza un inicio de jornada placentero y fresco. La humedad estará elevada, alcanzando máximos de 79%, lo que proporcionará una sensación térmica de mayor frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado en La Pampa, con temperaturas que subirán hasta un máximo de 18.4°C. No habrá precipitaciones, y el viento soplará con una intensidad máxima de 14 km/h proporcionando una brisa leve y constante. Ante la ausencia de lluvias, es un buen día para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy:cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy:cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026

Es recomendable aprovechar el día para realizar actividades al aire libre. Se sugiere el uso de ropa ligera para la tarde y una chaqueta para la noche, debido a la caída de temperatura al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

La salida del sol está prevista para las 08:25, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:08. Aproximadamente a las 17:21, la luna hará su aparición en el horizonte, y se esconderá a las 07:59 del día siguiente.