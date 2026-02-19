El tiempo en Neuquén durante la mañana

Hoy en Neuquén, el clima promete ser moderadamente estable. Se prevé un cielo despejado desde las primeras horas del día. La temperatura mínima comenzará en 4.9°C y se espera que aumente gradualmente a medida que el día avance. La humedad se ubicará cerca del 35%, proporcionando una atmósfera templada. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 22 km/h, creando un ambiente fresco pero agradable para la actividad al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Las condiciones durante la tarde y noche en Neuquén mostrarán una notable estabilidad. La temperatura máxima alcanzará cerca de 17°C, con cielos mayormente despejados. La sensación térmica se mantendrá cómoda, y los niveles de humedad no superarán el 75%, lo que ayudará a mantener el confort durante toda la jornada. Los vientos continuarán soplando moderadamente, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h en ciertos momentos. En general, el clima proporcionará una ocasión ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

En términos astronómicos, el sol saldrá alrededor de las 08:47 y se pondrá aproximadamente a las 18:16. Esto ofrecerá un día largo para disfrutar de la luz solar y aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables en Neuquén.