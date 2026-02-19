Esta mañana en Salta, el clima será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 3.4°C. No se anticipan precipitaciones, así que puede ser un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.2°C. El viento soplará del este a una velocidad máxima de 22 km/h. La humedad relativa alcanzará un valor del 47%, lo que mantendrá el ambiente relativamente seco. Recomendamos usar protección solar durante el día y mantenerse hidratado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Con el clima seco de hoy, se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y usar protección solar si planean pasar tiempo al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para practicar deportes o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

El sol en Salta saldrá a las 8:03 y se pondrá a las 18:40.