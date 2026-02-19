Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima diario
En San Luis, el clima de la mañana nos trae cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 7.5°C. La humedad estará presente a lo largo del día, aportando frescura al ambiente. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que contribuirá a mantener el día agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche, se anticipa que la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C. Las condiciones del cielo seguirán siendo parcialmente nubosas. La brisa se mantendrá constante, aunque menos intensa, con ráfagas que podrían llegar a 36 km/h.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis
Debido a las temperaturas agradables pero variables, se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir por la tarde. Recuerde mantenerse hidratado a pesar de la falta de calor extremo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026
Según los datos astronómicos, el sol surgirá a las 8:25 de la mañana y se ocultará a las 18:24 en la tarde. Aproveche las horas de luz natural para disfrutar del aire libre. El crepúsculo ofrecerá impresionantes vistas debido a las condiciones escasamente nubladas.