En San Luis, el clima de la mañana nos trae cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 7.5°C. La humedad estará presente a lo largo del día, aportando frescura al ambiente. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h, lo que contribuirá a mantener el día agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se anticipa que la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C. Las condiciones del cielo seguirán siendo parcialmente nubosas. La brisa se mantendrá constante, aunque menos intensa, con ráfagas que podrían llegar a 36 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Debido a las temperaturas agradables pero variables, se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir por la tarde. Recuerde mantenerse hidratado a pesar de la falta de calor extremo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Según los datos astronómicos, el sol surgirá a las 8:25 de la mañana y se ocultará a las 18:24 en la tarde. Aproveche las horas de luz natural para disfrutar del aire libre. El crepúsculo ofrecerá impresionantes vistas debido a las condiciones escasamente nubladas.